Excellence artistique ou sportive : une bourse pourrait être octroyée par la ville de L'Assomption

La Chambre de Commerce du Grand Joliette recevra à sa tribune, dans le cadre d'un dîner hors-série présenté par Dunton Rainville, Lucie Lecours, la ministre déléguée à l'économie, ainsi que Caroline Proulx, la ministre du tourisme et ministre des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, le 11 avril prochain, à 11 h 45, à l'Hôtel Château Joliette. Les deux femmes seront présentes afin de rencontrer les entrepreneurs de la région et offriront une conférence intitulée Cap sur le développement régional durable - Soutenir -Investir - Accompagner. « C’est un honneur de recevoir non pas une, mais deux ministres à notre tribune. C’est la première fois que la CCGJ accueillera deux ministres dans le cadre de ses dîners mensuels et nous sommes impatientes d’entendre Mme Lecours et Mme Proulx nous parler de développement régional. À l’heure où l’économie s’active suite à la pandémie, il est impératif d’aborder le développement durable et de conscientiser les entrepreneurs à implanter des pratiques responsables », a mentionné Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ. Les personnes qui désirent assister à la conférence peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant sur la page Web du CCGJ à l'adresse ccgj.qc.ca/evenements/CDEJ22 La Chambre de commerce du Grand Joliette tient à remercier Dunton Rainville, avocats et notaire, partenaire présentateur de l’événement, ainsi que ses partenaires associés, à savoir, la CDÉJ, Hydro Québec, Son X Plus, Martin Boulard, s.e.n.c.r.l., ainsi que Suzie Demers, via Capital Distinction.