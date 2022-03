Un nouvel horaire du midi pourra ravir les gourmands du restaurant Cambodiana Joliette

Le Restaurant Cambodiana Joliette ouvrira dorénavant, le jeudi et le vendredi midi, à partir du 31 mars prochain.

Ainsi, il sera possible d'y déguster ses spécialités favorites de 11h à 14h, lors de ces deux jours de semaine, en lieu du 475 rue de Lanaudière.

Rappelons que le Cambodiana Joliette est une entreprise familiale depuis 1998. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la restauration, celui-ci fait découvrir une cuisine asiatique qui rappelle la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, tout en utilisant des ingrédients authentiques et de qualité.

Le restaurant se donne la mission de faire vivre à tous un voyage gourmand grâce à la grande saveur de ses plats.



Pour toute information, joindre le 450 755-6304.