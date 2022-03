La MRC de l’Assomption demande le retrait des sacs de plastique dans les bacs de compost.

La nouvelle a été annoncée le 7 février dernier et continue d’alimenter les conversations sur les réseaux sociaux des résidents de l’Assomption. Car le retrait des sacs de plastique inquiète plusieurs d’entre eux qui ne souhaitent pas voir leurs déchets organiques lousses dans leur bac de compost.

C’est que les sacs de plastique pour les matières organiques se décomposent beaucoup moins rapidement que le compost en lui-même. « On peut à la place utiliser des sacs en papier qu’on a pris à l’épicerie ou même des papiers journaux et les mettre au fond du bac. En plus, ça coûte moins cher de cette façon », mentionne la directrice du Module environnement de la MRC l’Assomption, Nadine Gosselin.

Certains citoyens ont tout de même peur de l’arrivée de la chaleur de l’été qui pourrait attirer des vers et aussi de mauvaises odeurs. « On peut mélanger de l’eau avec du vinaigre et en asperger dans le bac quand il fait très chaud. Ça peut éviter les vers et les mauvaises odeurs. On peut aussi congeler notre compost et le sortir lors des jours de collecte », ajoute-t-elle.



Cette nouvelle mesure a pour date butoir le 1ier juin 2022. Cependant aucune amende ne sera donnée pour ceux et celles qui souhaitent finir ce qui leur reste de sacs de plastique. « Les camionneurs ne vont pas non plus regarder dans chaque bac s’il y a un sac de plastique. Les déchets organiques seront tout de même ramassés. On aimerait toutefois qu’à partir de septembre les gens soient habitués à ne plus utiliser de plastique », rassure Mme Gosselin.