Une étudiante du Cégep de Joliette se mérite une bourse de 500 $

Marilou Paradis, étudiante en 1re année en Techniques des procédés et de la qualité des aliments au Cégep à Joliette, a reçu une bourse d’une valeur de 500 $ pour l’excellence de son dossier académique.

L’objectif de cette bourse offerte par la fondation Initia est d’appuyer et de favoriser la relève scientifique dans les domaines d’intérêt pour l’industrie de la transformation alimentaire québécoise.

Selon le directeur du Cégep de Joliette, Sylvain Riendeau, ce programme collégial a un taux de placement de 100% et offre donc plusieurs possibilités de carrière.

« Le soutien financier offert par l’industrie, par l’entremise de bourses comme celle de la Fondation Initia, démontre la volonté du marché de diplômer des étudiants et d’assurer la relève dans l’industrie alimentaire québécoise », a-t-il déclaré.

La fondation Initia a pour mission d’accélérer la prospérité alimentaire québécoise en appuyant les entrepreneurs et les étudiants du secteur dans leurs démarches d’innovation et de commercialisation, notamment grâce à ses programmes de prix et bourses et son programme de mentorat.