Un événement hybride Matin francophone sera accessible depuis Lanaudière

Pour clôturer le Mois de la Francophonie en beauté, l’évènement hybride Matin francophone, sur le thème Savoirs et numérique en français : l’innovation au cœur de nos actions, sera présenté par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et Francophonie sans frontières, aux côtés de leurs partenaires, le 31 mars prochain, à travers un webinaire se tenant à 11h.

Durant cet événement, les panélistes échangeront notamment autour de sujets tels que la manière possible de contribuer à améliorer l’accès des populations de l’espace francophone au numérique, ou les outils qui existent pour améliorer l’acquisition des compétences numériques, en particulier par les jeunes, les femmes ainsi que par les personnes en situation de vulnérabilité.

La question de comment favoriser la découvrabilité des contenus numériques francophones y sera aussi élucidée.

Quelques invités se joindront au mot d’ouverture, tels que Sharon Weinblum, Déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec, Magda Fusaro, Rectrice de l’UQÀM Jean Stéphane Bernard, PDG de LOJIQ, Michel Robitaille, Président du CA du Centre de la francophonie des Amériques, Paulin Mulatris, Président de l’Acfas-Toronto et vice-recteur aux études et à la recherche à l'Université de l'Ontario français.

Les panélistes qui prendront part à l’événement sont Pascale Blanc, Directrice du Numérique à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Destiny Tchéhouali, Professeur au département des communications de l’UQÀM et Co-titulaire de la Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement, Hela Zahar, Professeure agrégée et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques de l’Université de l’Ontario français, Sara Lou, Responsable Marketing à CharleWood, Carole-Ann Labrie, Conseillère sénior en communication et marketing pour la Semaine numériQC et chargée de projet du Web à Québec.

C’est Sophie Hamel-Dufour, Administratrice-coordinatrice adjointe pour Francophonie sans frontières, qui sera la modératrice du webinaire.

La conclusion sera laissée au soin d’un.e représentant.e de Francophonie sans frontières.

Notons que l’événement est offert en collaboration avec ACFAS-Toronto, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Centre de la francophonie des Amériques (CFA), Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).