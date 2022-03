Un moment d'échange et des outils de stimulation cognitive sont livrés chez les aînés

Le Centre d'Action Bénévoles Brandon présente sa Biblio Mobile Brandon, une bibliothèque nomade qui se déplace jusque chez les personnes de 65 ans et plus, vivant dans le secteur Brandon.

L'objectif principal de ce projet est de réduire l'isolement des aînés habitant seuls, ou dont le réseau social et les activités à l'extérieur sont restreints.

En effet, en plus de pouvoir bénéficier du prêt de livres de lecture et audio, ainsi que d'autres formes de stimulations, favorables à garder le cerveau dynamique et l'esprit curieux, c'est aussi une rencontre volontaire qui est offerte aux aînés.

La discussion et la bonne humeur peut ainsi égayer la journée des personnes plus ou moins isolées, tout en apportant une écoute et un accompagnement quant à l'utilisation des jeux et autres outils empruntés.

Si le fait de garder un contact humain régulier est un grand plaisir, c'est aussi un geste de prévention à ne pas négliger, qui fait de la Biblio Mobile Brandon une astucieuse initiative pleine de coeur et un recours améliorant la sécurité des plus âgés.

Notons qu'il s'agit d'un service entièrement gratuit et accessible, tout spécialement conçu pour les besoins des aînés.

La Biblio Mobile se déplacent ainsi à travers les ville de Saint-Gabriel, de Saint-Cléophas-de Brandon, de Saint-Didace, de Saint-Damien, de Saint-Norbert, ainsi que de Mandeville.

Pour s'inscrire et recevoir la bibliothèque mobile à la maison, en profitant d'un moment d'échange grâce à la visite d'un.e bénévole, contacter Gabrielle, responsable du service de Biblio Mobile Brandon, à l'adresse courriel [email protected] ou au 450 835-9033.

De plus, toute personne ayant le coeur à offrir du temps de qualité aux aînés, intéressées à devenir bénévoles auprès de l'organisme en question, sera le bienvenu.