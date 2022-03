Le CRÉDIL tiendra un rassemblement pour la paix en solidarité avec l’Ukraine

Bien qu’elle reconnaisse les réinvestissements du gouvernement Legault dans les services publics, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de Lanaudière déplore le manque, dans le budget du ministre des Finances, Éric Girard, de mesures pour favoriser l’attraction et la rétention du personnel dans un réseau qui a été fragilisé par la pandémie. « On dirait que le ministre n’a pas eu le mémo à propos de la pénurie de main-d’œuvre qui affecte la société, et plus particulièrement le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). On ne peut pas miser uniquement sur le privé pour colmater les brèches que la pandémie a mises au grand jour », a déploré Steve Garceau, le représentant national de l’APTS pour la région de Lanaudière.