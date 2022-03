Une impulsion majeure pour le développement des régions est annoncée

L’amélioration de la couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire annoncée, aujourd’hui, dans le Budget 2022-2023, représente une première étape essentielle qui aura un effet catalyseur sur le potentiel économique des régions, souligne la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Les investissements de 50 M$ sur deux ans, dont la phase initiale consistera à réaliser la cartographie telle que proposée par la Fédération, permettra de doter le Québec des moyens de communication les plus modernes en Amérique du Nord.

« Lors d’une rencontre en février dernier, nous avions fait valoir auprès du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, que la couverture cellulaire déficiente est un frein au développement des régions. Après Internet haute vitesse, le déploiement de la fibre rend maintenant possible le service cellulaire sur l’ensemble du territoire » à déclaré Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.



« À titre de porte-parole des régions, la FQM a fait du réseau cellulaire une priorité et c’est pourquoi nous avons l’intention de suivre ce dossier de près jusqu’à ce que l’accès soit assuré pour tous. La prochaine étape sera d’obtenir un engagement ferme de tous les partis politiques à compléter le réseau lors de la prochaine campagne électorale », a-t-il insisté.



Différentes mesures pour les régions

La FQM salue les investissements qui répondent aux besoins exprimés par les régions, dont :

61,8 M$ sur quatre ans pour le programme RénoRégion ;

20 M$ en aide d’urgence pour les transporteurs interurbains pour l’année 2022-2023 ;

Le maintien de l’aide aux organismes de transport collectif ;

4 M$ pour embaucher des agents de protection et de mise en valeur du patrimoine ;

Du financement pour le partage d’infrastructures sportives entre le milieu municipal et scolaire.

