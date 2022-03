Les agricultrices et agriculteurs de Lanaudière pourraient avoir droit à un crédit de cotisation

La fédération régionale de Lanaudière, en collaboration avec le crédit de cotisation de L'UPA annonce que les producteur.trices regroupés et les producteur.trices indivisaires, ayant des revenus agricoles bruts de 25 000 $ et moins, pourraient avoir droit à un crédit de cotisation pour l'année 2022.

Les producteur.trices répondant ainsi à toutes les conditions d'admissibilité, peuvent remplir le formulaire de demande de crédit de cotisation 2022, avant la date limite du 31 octobre prochain.

Les conditions d’admissibilité au programme de l’UPA sont :

• Être un producteur agricole enregistré comme une ferme à cotisation double pour l’année 2022 (792 $) et prévoir d'avoir un revenu agricole brut de 25 000 $ et moins en 2022;

• Être en conformité avec le règlement sur les cotisations en ayant acquitté ses cotisations et les intérêts à l’UPA, et ce, incluant une cotisation simple pour l’année 2022, soit 455,30 $ (396 $ plus taxes);

• Remplir le formulaire de demande et l’expédier à l’UPA avant la date limite;

• Faire la démonstration de revenus agricoles bruts de 25 000 $ et moins, pour l’année 2022, en transmettant les documents requis avant le 31 juillet 2023.

Pour plus d'informations, ou pour connaître les objectifs du programme, les conditions d’admissibilité et les documents requis, il est possible de consulter la Page Web à l'adresse upa.qc.ca/fr/programme-credit-de-cotisation/

Il est aussi possible de joindre le 450 679-0540, au poste 8213.

Sinon, télécharger directement le formulaire de demande de cotisation 2022 à l'adresse

upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/F-Formulaire_PCC_2022.pdf