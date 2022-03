La Ville de Saint-Gabriel devient une Communauté bleue

L’organisme Eau Secours, a remis, en ce jour du 22 mars, la certification Communauté bleue à la Ville de Saint-Gabriel, devenant ainsi la 5e Communauté bleue de Lanaudière et la 39e au Québec.

Afin d’obtenir la certification, la ville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements.

La remise de la certification a été réalisée par Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, en présence de Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, de Simon Gariépy, directeur des travaux publics de la ville, ainsi que de Odette Sarrazin.

Cette dernière est à l'initiative du projet de certification auprès de la Ville, qu'elle a mené en partenariat avec des élèves de l'école secondaire de l'Érablière.

« C’est aujourd’hui avec fierté que nous devenons officiellement une Communauté bleu. Notre ville a à cœur l’environnement et elle continuera de prendre des actions dans les années à venir pour contribuer à son amélioration », souligne Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel.

« L’eau est la plus grande richesse et c’est un devoir et un honneur de tout faire pour la préserver » s'est exprimé Simon Gariépy.

« Les gouvernements locaux ont un grand rôle à jouer dans la lutte face à la crise environnementale et à la préservation des ressources pour les générations futures. Le véritable engouement que connaît le Québec, et plus spécifiquement la région de Lanaudière, pour la certification Communauté bleue prouve que le droit universel à l’eau et la protection de cette ressource est au cœur des préoccupations. Et nous sommes heureux de pouvoir compter, dès aujourd’hui sur l’engagement de la Ville de Saint-Gabriel. Félicitations à toute l’équipe de la ville » a conclu la directrice, Rébecca Pétrin.

Rappelons que le projet Communauté bleue est une initiative conjointe lancée en 2009 par le Blue Planet Project, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Conseil des Canadiens.

Une Communauté bleue est une collectivité qui adopte un cadre communautaire afin de reconnaître l’eau comme un bien commun.

Au Québec, le projet est coordonné par l’organisme Eau Secours. La province regroupe maintenant à elle seule plus de 10% des Communautés bleues dans le monde.

Soulignons aussi que, fondé en 1997, l'organisme Eau Secours, agit à but non lucratif, et a pour mission de promouvoir la protection et la gestion responsable de l’eau dans une perspective de santé environnementale, d’équité, d’accessibilité et de défense collective des droits de la population.

Notons que sont présents sur la photo Simon Gariépy, directeur des travaux publics de la ville; Gaétan Gravel, Maire de la Ville de Saint-Gabriel; Odette Sarrazin, bénévole initiatrice du projet; et Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.