La 18e édition du congrès annuel des Matinées Lanaudoises offre une formule unique à choix multiples

Le comité organisateur des Matinées Lanaudoises annonce le retour de son congrès annuel en ressources humaines intitulé Instinct, pour une 18e édition qui aura lieu le 18 mai prochain, au Château Joliette.

Le congrès des Matinées Lanaudoises est organisée par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette en collaboration avec le bureau de Services Québec de Joliette.

Cet événement, rendu possible grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, est présenté par Harnois Énergies.

« Dans un contexte où l’on connaît une évolution constante des besoins de main-d’œuvre, s’ouvrir à de nouveaux types d’employés et développer ses compétences en matière de ressources humaines devient un gage de succès. C’est avec enthousiasme que notre gouvernement s’associe à cette dynamique 18e édition du congrès des Matinées Lanaudoises », a indiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Toujours inspirant, le congrès des Matinées Lanaudoises contribue au développement et au maintien d’une culture de formation dans les entreprises et les organisations.

L’édition 2022 du congrès s’inscrit tout à fait dans cette mission en proposant une programmation empreinte de créativité et d’originalité.

C'est un événement incontournable mettant en vedette des concepts innovateurs qui s’adaptent aux besoins et aux nouvelles réalités des ressources humaines. Les différents chapitres de cette rencontre amèneront les entrepreneurs à explorer de nouveaux horizons.



Une formule unique à choix multiples

Parmi les activités offertes figurent huit conférences, dont deux données par des entrepreneurs qui ont fait leur marque tels que Pierre-Olivier Zappa et Louis Morissette.

S’ajoute à ce duo, six autres conférences parmi lesquelles les participants devront en choisir deux, soit une le matin et une l’après-midi.

C’est Pierre-Olivier Zappa qui entamera la journée avec une conférence intitulée Comment déjouer la rareté de main-d’œuvre dans votre organisation?

En avant-midi , les participants auront le choix parmi les conférences suivantes :

• Simon Clément, avec la conférence Recrutement : on l’a toujours fait comme ça, alors pourquoi on changerait?

• Catherine Rousseau, avec la conférence Le gestionnaire : la clé pour une "expérience employé" positive.

• Stacey Caceus, avec la conférence Organisation inclusive : outils et méthodes pour une gestion de la diversité efficace.

Après le repas du midi, c’est au conférencier Louis Morissette, que reviendra la tâche de revigorer le groupe. Avec humilité et humour, Louis nous racontera son parcours de leader dans un monde en perpétuel changement. Il saura retenir l’attention de tous et sans doute que plusieurs pourront se reconnaître dans sa conférence intitulée Instinct, Risque & Résilience.

En après-midi , les participants auront le choix parmi les conférences suivantes :

• Jean David, avec la conférence Protocole d’innovation.

• Jacques Lareau Coderre, avec la conférence Soyez des guerriers en relation : la noblesse et civilité du savoir-être.

• Dominique Morneau, avec la conférence Mettre le feu au village!



Un congrès à succès qui en offre beaucoup

Comme chaque année, ce sont près de 200 participants qui sont attendus au Congrès annuel des Matinées Lanaudoises. Ceux qui reviennent, année après année, apprécient la notoriété des conférenciers et l’excellent rapport qualité/prix du congrès.

Notons que les déjeuners-conférences sont offerts à toutes les organisations de Lanaudière, peu importe le secteur d’activité économique ou le type d’entreprise.

Le prix d’entrée demeure modique, car la priorité du comité organisateur est de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre de participants.

Les conférences sont variées et elles reflètent les grandes tendances du marché du travail. Ainsi, les personnes de la région, intéressées par la gestion des ressources humaines, ont accès à des conférences de grande qualité, sans avoir à se déplacer vers les grands centres urbains.

Rappelons que depuis le 16 mars à midi, il est possible de s'inscrire au Congrès des Matinées Lanaudoises sur le site Web matineeslanaudoises.com

Toutefois, il est suggéré de s’inscrire sans attendre puisque les places sont limitées et se comblent rapidement.

Sont présentes sur la photo Caroline Gagnon de Services Québec, Roxanne Nantais des Produits Kruger, Jill Martin de Desjardins Entreprises, Nathalie Breault de Investissement Québec, Julie Pagé du CDEJ, Marie-Élène Corbeil de MEC Événements, Guylaine Caron de Harnois Énergie, et Émilie Bélanger de Cryos.

Soulignons que les membres de l'équipe absents visuellement mais non moins importants sont Nathalie Perreault, Marie-Claude Laporte et François Gagnon, tous trois de Services Québec.