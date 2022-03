Prix Hommage Aînés 2022 : rendez fier un citoyen de Lanaudière en proposant sa candidature

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en collaboration avec la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière, lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2022 des Prix Hommage Aînés, et invite chacun à faire connaître une personne bénévole vivant dans la région.

La période d'appel de candidatures se déroule, du 21 mars au 29 avril 2022.

Les Prix Hommage Aînés sont organisés annuellement par le gouvernement du Québec, dans le but de souligner la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région. Cet apport à la collectivité doit notamment favoriser le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie.

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des personnes aînées de leur région respective.

Les TRCA les soumettent ensuite à un comité de sélection indépendant. Les candidats sélectionnés pour chaque région sont ensuite recommandés auprès de la ministre responsable. Ils seront connus à l'automne prochain.

« Chaque année, les parcours et les accomplissements des personnes aînées, dont nous reconnaissons l'engagement dans le cadre des Prix Hommage Aînés, sont des exemples qui montrent, sans équivoque, que l'on peut vieillir de manière épanouissante. Nous vous invitons à nous soumettre la candidature d'une personne s'étant démarquée par son dévouement et son engagement au sein de sa région. C'est le temps de faire briller ces personnes qui sont des modèles et des sources d'inspiration dans leur communauté! » s'est exprimée Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Les personnes intéressées à soumettre une candidature pour le Prix Hommage Aînés, sont invitées à contacter Brigitte Rhéaume de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière au 514 928-0147 ou par courriel à l’adresse [email protected]