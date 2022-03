Un nouvel horaire pour les sites de vaccination dans la région de Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population qu’un nouvel horaire sera en vigueur, à compter du lundi 21 mars, pour les sites de vaccination de Joliette, de Repentigny et de Terrebonne.

C’est selon l’horaire suivant que la clientèle sera accueillie dans les sites fixes pour la vaccination contre la COVID-19 :

Lundi, mardi et mercredi : 8 h 30 à 15 h 30.

Jeudi et vendredi : 12 h 30 à 19 h 30.

Samedi et dimanche : 9 h 30 à 16 h 30.

L’offre de vaccination mobile est toujours en place dans la région afin de faciliter l’accès au vaccin. Les équipes se déplaceront dans plusieurs villes et municipalités jusqu’à la fin du mois.

Ces cliniques mobiles sont offertes avec ou sans rendez-vous avec des plages horaires en soirée afin de mieux répondre aux besoins de la population, notamment pour les travailleurs et les familles.

Voici le calendrier des prochaines cliniques mobiles :

21 et 22 mars de 12 h 30 h à 20 h

Repentigny, Centre communautaire Laurent-Venne (225, boulevard J.A. Paré).

23 et 24 mars de 12 h 30 à 19 h 30

Saint-Donat, salle l’Étoile du Nord, entrée par la salle La Petite Ourse (887, rue Principale).

26 et 27 mars de 13 h à 20 h

Rawdon, École des Cascades, pavillon Sainte-Anne (3790, chemin du Lac Morgan).

29 et 30 mars de 12 h 30 à 19 h 30

Chertsey, Église de Chertsey (523, rue de l’Église).

La vaccination est offerte avec ou sans rendez-vous sur tous les sites du CISSS.

La Direction invite les citoyens à suivre la page Facebook du CISSS de Lanaudière pour connaître les dernières nouvelles concernant l’organisation.