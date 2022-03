Un trépidant photoreportage en temps réel est donné pour mission par FADOQ - Région Lanaudière

FADOQ – Région Lanaudière annonce le lancement du Blitz VITAL, un photoreportage, qui se déploiera en temps réel, à travers les villes et les municipalités de la région de Lanaudière.

C'est un honneur pour FADOQ - Région Lanaudière de compter sur la collaboration de Jacques Nadeau, photographe réputé du quotidien Le Devoir et auteur de plusieurs ouvrages, ainsi que de Louise Larivière, réalisatrice considérée comme la pionnière de ce style de photoreportage au Québec.

Tous les membres FADOQ sont invités à participer. Aucune expérience de photoreporter n’est nécessaire, il suffit de s’intéresser aux gens et d’aimer tout particulièrement la photographie.

Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière, a réuni son équipe, le 14 mars dernier, pour souligner le coup d’envoi de Blitz VITAL en présence de Louise Larivière et Jacques Nadeau.

« Blitz VITAL, explique Caroline Majeau, est une opération commando menée par Louise Larivière considérée comme la pionnière de ce style de photoreportage au Québec. Nous avons également la chance de compter sur la collaboration de Jacques Nadeau, auteur de plusieurs ouvrages, qui animera deux classes de maître qui seront offertes gratuitement aux participants. »



Une mission de reporter en herbe sous le thème 50 ans – 5 jours – 50 photos

Le but de ce blitz, est de faire des images en s’imposant un cadre précis qui inclut une limite de temps dans l’exécution. Les participants auront 5 jours top chrono, pour faire leur reportage.

« Par exemple, ils recevront leurs directives le jour 1 du Blitz, pas avant », précise Louise Larivière, la directrice générale qui n’en est pas à son premier blitz.



« Même si le blitz fait référence à une pratique associée à des pros, on est plus ici dans une compétition amicale; il suffit d’aimer faire de la photo, tout en voulant se donner un petit défi supplémentaire », poursuit-elle.

Par la suite, les participants auront à trouver leurs sujets, prendre les photos, faire la sélection de leurs meilleurs clichés, et les soumettre à l’intérieur de dates précises, lesquelles seront volontairement communiquées à la dernière minute.

Ainsi, c'est un peu comme dans la tradition commando du news, quand un reporter apprend, le matin, où il se rendra pour couvrir un fait d’actualité brûlant qu’il doit rendre le soir même.

« Avec Blitz VITAL, on donne un peu plus de lest aux coureurs, à savoir, 5 jours, mais pas un de plus » ajoute Louise Larivière, pour qui les notions de jeu et de plaisir font partie inhérente du projet.

Notons que pour être éligible au projet, il faut avoir rempli la fiche d’inscription qui se trouve sur la page Web fadoq.ca/lanaudiere/blitzvital.

Pour s'intéresser de plus près au trépident photoreportage, accéder à fadoq.ca



Une réalisatrice friande de spontanéité

La directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière est ainsi la réalisatrice de Blitz VITAL.



Louise Larivière organisait le premier Blitz photo au Québec, en Minganie, sur la Côte-Nord du Québec en 1998.

Il s'agissait de 20 photojournalistes internationaux invités, qui n’avaient jamais foulé le sol québécois, et leur assignation ne leur était révélée qu’une fois sur place.

Montréal et Québec n’étaient pas en reste, puisque L’œil de la Métropole et L’œil de la Capitale suivaient de peu. Des livres étaient publiés, des expos présentées. En tout 70 photojournalistes venant des quatre coins de la planète ont participé à ces blitz, faisant ainsi connaitre le Québec à l’international.

Au cours de sa carrière Louise Larivière a conçu et organisé des photoreportages couvrant des enjeux sociaux, culturels et environnementaux, regroupant parmi les plus grands, des pros du photojournalisme.

Elle réalisait un court métrage qui lui valait le Prix Innovation de l’Office nationale du film (ONF) suite à l’opération Respect, un reportage à vol d’oiseau d’est en ouest du pays, et dont elle signait la réalisation et les textes documentant les expositions.

Respect, l’exposition, fut présentée dans différentes villes canadiennes contribuant ainsi à faire connaitre la forêt boréale auprès du grand public. Louise Larivière a publié six ouvrages, accessible répertoriés sur la page Web louise-lariviere.com



Un animateur aux captures cruciales à travers le temps



Le photographe réputé et auteur est ainsi l'animateur des Ateliers Maître de Blitz VITAL.

Photographe pour LE DEVOIR depuis 1990, Jacques Nadeau est reconnu comme l’un des meilleurs photoreporters au pays et sa réputation dépasse les frontières du Canada.

Il a couvert des moments historiques sur tous les continents, tels que les élections présidentielles américaines, la tournée mondiale de Ronald Reagan et le tsunami du Sri Lanka, un reportage qu’il faisait d’ailleurs avec Louise Larivière.

Il est l’auteur de cinq recueils de photographies, dont trois commentés par des personnalités québécoises.

Projeté au cœur même d’événements marquants, comme les manifestations du Printemps érable ou la tragédie de Lac Mégantic, Jacques Nadeau s’est imposé comme un précieux témoin et un interprète crédible, exprimant à la fois les aspects humains et matériels de ces moments charnière de l'histoire du Québec.

Pour finir, son dernier recueil sur la pandémie Covid-19 est sorti fin 2020, mettant en lumière ce qu’il advient aux personnes vivant en CHSLD.