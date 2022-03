Une nouvelle campagne de notoriété pour le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm

Le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm a dévoilé sa toute nouvelle campagne de notoriété Répond donc, qui sera déclinée sur les réseaux sociaux, sur Youtube et dans les médias traditionnels jusqu’au 14 avril.

C'est hier, le 17 mars au Club de golf Montcalm, qu'à été rendue publique cette initiative porteuse et originale qui vient réaffirmer son statut d’incontournable en termes d’employabilité et d’intervention jeunesse dans la région.

Avec son ton familier et ses couleurs vives, la campagne Réponds donc invite ainsi les jeunes de 15 à 35 ans à répondre à l’appel du CJE de Montcalm qui, depuis 25 ans, les soutient dans leurs démarches d’intégration en emploi, de retour aux études et d’autonomie personnelle et sociale.

En plus des réseaux sociaux, de Youtube et des médias traditionnels, la campagne se transposera aussi sur le terrain, notamment sur les panneaux numériques des partenaires municipaux et socioéconomiques du CJE.

Par ailleurs, de l’affichage adapté à la campagne ornera aussi l’extérieur de ses bureaux situés sur la rue Victoria, à Sainte-Julienne.

« Par cette campagne, le CJE souhaite se positionner auprès des jeunes et leur faire connaître davantage son offre de services. Les interventions du CJE sont d’une réelle importance et ont un impact majeur dans la vie de tellement de jeunes du coin! C’est d’ailleurs ce qui nous motive à continuer et à réitérer nos opportunités de soutien », précise Véronique Venne, présidente du CJE de Montcalm.

Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme à but non lucratif, qui œuvre depuis 25 ans en insertion professionnelle et sociale, auprès des jeunes de 15 à 35 ans de la MRC de Montcalm, et qui travaille au développement de son territoire d’appartenance, tout en offrant des services aux entreprises.