Lutte contre la violence conjugale: implantantion des bracelets antirapprochements

Le Conseil de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a adopté la résolution de solidarité envers le peuple ukrainien, lors de la séance ordinaire tenue le 9 mars dernier. La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez condamne ainsi, avec la plus grande fermeté, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, joignant sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine afin de régler ses différends par la voie de la diplomatie. Les élues et élus municipaux ont, de ce fait, déclaré leur intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire invitant tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil des personnes ukrainiennes réfugiées sur son territoire.