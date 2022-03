Un dîner-conférence présenté par Dunton Rainville à l’Hôtel Château Joliette

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) accueillera l'équipe de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) dans le cadre de son prochain dîner-conférence présenté par Dunton Rainville, le 4 avril prochain, à 11h45, à l’Hôtel Château Joliette.

En effet, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette travaille quotidiennement à soutenir les entreprises de la MRC de Joliette dans la concrétisation de leurs projets d’affaires.

D'ailleurs, celle-ci comptera plus de 10 conseiller.ères entreprises, d’ici la fin de 2022.

Dans une formule panel incluant des témoignages de clients, on pourra écouter les experts de la CDÉJ présenter les principales actions mises en œuvre durant la pandémie pour soutenir nos entreprises.

Il y sera aussi abordé les nouveaux services offerts par l'équipe (commerce et technologie) afin de contribuer à la relance et, ainsi que les projets à venir pour dynamiser l’économie de la région.

Animé par Sonia Hénault, présidente de Cancan Communication, on pourra découvrir la force de la CDÉJ, à travers les échanges de quatre panélistes, tels que Julie Pagé, Directrice des services aux entreprises, Ayoub Moustakbal, Conseiller en lancement d’entreprises, Gilles-Mathieu Vincent, Commissaire à l’implantation, ainsi que Geneviève Michaud, Directrice de Living Lab Lanaudière.

« La MRC de Joliette peut compter sur une magnifique synergie entre les différents acteurs qui travaillent au développement économique de son territoire. Non seulement la CDÉJ et la CCGJ travaillent ensemble, mais nos actions sont complémentaires et ne visent qu’à une chose : favoriser le développement économique, soutenir les entrepreneurs, les outiller et les accompagner. Nous sommes très heureux d’offrir notre tribune à l’équipe de la CDÉJ et de pouvoir mettre en lumière, l’expertise de leur équipe », mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ.

Les billets sont en vente dès maintenant à l'adresse ccgj.qc.ca/evenements/CDEJ22

La CCGJ tient à remercier Dunton Rainville, avocats et notaire, partenaire présentateur de l’événement, et ses partenaires associés tels que la CDÉJ, Hydro Québec, Son X Plus, Martin Boulard, s.e.n.c.r.l., ainsi que Suzie Demers, via Capital Distinction.

Pour plus d'informations joindre l'adresse [email protected] le 450 759-6363, poste 500, ou encore le 438 881-3955.