Les inscriptions au camp de jour d'été de Saint-Ambroise-de-Kildare arrivent à grand pas

Le camp de jour d’été de Saint-Ambroise-de-Kildare arrivant à grands pas, les inscriptions auront lieu du 19 au 22 avril prochain, et ce feront sur le principe du premier arrivé premier servi.

Le camp de jour aura lieu du 27 juin au 19 août prochain, pour une durée de huit semaines, de 7 h à 17 h 30, et du lundi au vendredi.

Tout au long de l’été, les enfants participeront à une panoplie d’activités, telles que des animations sportives et culturelles, des activités spéciales, des sorties, des jeux d’eau et des journées thématiques, tout en respectant un cadre sécuritaire et adapté en fonction des mesures sanitaires.

Notons que le camp de jour est réservé aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare et s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans.

De plus, les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle ou avoir atteint l’âge de 5 ans au 30 septembre 2021.

Le nombre de groupes et le nombre total d'inscriptions au camp de jour sont établis en fonction de la capacité des locaux, des normes sanitaires en vigueur et du nombre d'animateurs disponibles. Le nombre d'enfants est donc limité par semaine.

L'équipe de responsables s'apprête à accueillir les enfants avec hâte pour un nouvel été.

Notons que les informations sont sujettes à changement sans préavis, en fonction de l’évolution de la situation. La Municipalité s'engage à tenir les citoyens informés.

Soulignons que la programmation, ainsi que la procédure d’inscription, seront disponibles au début du mois d’avril sur le site Web de la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.