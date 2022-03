Allergies Québec diffusera une programmation interactive de sensibilisation

Audrey Boisjoly, la mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, présidera une nouvelle Commission aménagement et environnement (CAE) qui a été créée dans la mouvance de la nouvelle gouvernance où les élus souhaitent s’impliquer davantage dans les différents dossiers régionaux. Composée de 9 élus et de la préfète, la Commission prendra en charge de nombreux mandats en lien avec les différents outils de planification en aménagement et en environnement. Citons à titre d’exemple, le plan de développement de la zone agricole (PDZA), le Schéma d’aménagement et de développement (SADR) et le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).