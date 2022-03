Audrey Boisjoly, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, présidera une nouvelle commission

Audrey Boisjoly, la mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, présidera une nouvelle Commission aménagement et environnement (CAE) qui a été créée dans la mouvance de la nouvelle gouvernance où les élus souhaitent s’impliquer davantage dans les différents dossiers régionaux.

Composée de 9 élus et de la préfète, la Commission prendra en charge de nombreux mandats en lien avec les différents outils de planification en aménagement et en environnement. Citons à titre d’exemple, le plan de développement de la zone agricole (PDZA), le Schéma d’aménagement et de développement (SADR) et le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).

La Commission accompagnera également les collaborateurs dans tous les dossiers concernant notamment l’aménagement forestier, la gestion du territoire public intramunicipal et les différentes planifications sectorielles, comme le projet de développement du réseau cyclable régional par exemple.

« L’objectif de la nouvelle commission est d’émettre des recommandations au Conseil de la MRC à propos des dossiers régionaux en lien avec l’aménagement et l’environnement, et ce, dans un contexte en constante évolution, en raison des grands enjeux tels les changements climatiques, l’évolution démographique, les besoins en logement et la mobilité durable », mentionne la présidente de cette commission, Audrey Boisjoly.

Les travaux de la (CAE) seront guidés par les orientations, les enjeux et les chantiers identifiés par le Conseil. Après discussion et analyse des dossiers régionaux en matière d’aménagement et d’environnement, la CAE effectuera par la suite des recommandations au Conseil de la MRC.

« La mise en place de nouvelles commissions répond à la vision du conseil de la MRC et des élus qui souhaitent encore plus être au fait des dossiers régionaux. Par notre participation active et notre leadership partagé des dossiers, nous serons en mesure de mieux définir les enjeux transversaux régionaux », rappelle la préfète de la MRC, Isabelle Perreault, également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.

