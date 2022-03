Un soutien Gofundme a été lancé par des citoyens de Saint-Damien

Le Club d'haltérophilie Guerriers présente Emily et Brayan Ibanez qui se sont démarqués par leurs performances, lors de la March Madness, une compétition d'haltérophilie certifiée et antidopage par la fédération ontarienne d'haltérophilie, qui avait lieu la fin de semaine du 12 et 13 mars, faisant ainsi la fierté de la Municipalité de Chertsey. En effet, Emily Ibanez a décroché la médaille d'or, avec un total de 136 kg, soit un arraché à 61 kg et un épaulé-jeté à 75 kg.