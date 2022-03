Les jeunes de 15 à 35 ans seront invités à travers l'Assomption à faire entendre leur voix

Le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption organisera prochainement des consultations de groupe afin de récolter les recommandations des jeunes de 15 à 35 ans, vivant à travers la MRC de L’Assomption.

En effet, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) lancent aujourd’hui, le 16 mars, la 2e édition de la vaste campagne de consultation nationale Ma voix compte, dont l’objectif est de prendre le pouls des jeunes du Québec, afin de récolter leur avis sur les enjeux et priorités en matière de développement durable.

Ces consultations seront mises en place en plus du sondage disponible en ligne. Aussi, leurs résultats seront dévoilés au grand public au mois de juin prochain, et seront directement transmis aux décideurs du Québec.

Les personnes de 15 à 35 ans sont ainsi invitées à participer à la consultation en ligne dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 8 mai à l’adresse mavoixcompte.org.



Une campagne axée sur l'être humain

Lancée pour la première fois en 2018, l’initiative offre l'opportunité aux jeunes de s’exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux politiques du futur de la province.

Cette année, les propositions et idées développées seront directement en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).

« Notre volonté est de rassembler autour de ces objectifs de développement durable de l’ONU une force collective tournée vers l’action », explique Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ.

« La participation active des jeunes est au cœur du développement économique, social et politique, nous souhaitons que chaque jeune puisse s’épanouir, proposer des idées, les mettre en œuvre et ainsi contribuer au mieux-être de la société. En ce sens, ces objectifs représentent un programme porteur de changement, axé sur l’être humain, et fondé sur les principes de transparence et d’inclusion », ajoute-il.