L'Association des Expos de Lanaudière-Nord aura son propre tournoi de Peewee A (13UA) à Joliette

C’est officiel, cet été, l'Association des Expos de Lanaudière-Nord aura son propre tournoi de Peewee A (13UA), qui aura lieu du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet prochain, au Parc Saint-Jean-Baptiste de Joliette.

12 équipes de calibre 13UA se disputeront le titre de l'équipe gagnante du tournoi des Expos de Lanaudière-Nord.

Animation, musique, divertissement, jeux et concours seront au rendez-vous.

Situé sur la rue Dugas à Joliette, le magnifique parc de Saint-Jean-Baptiste, mélangeant nature et sport, est un incontournable dans la région.

À une minute du centre-ville, de plusieurs restaurants et de l'hôtel Château-Joliette, celui-ci donne accès à deux terrains de baseball éclairés, avec tableaux indicateurs et une cage de frappeur, des blocs sanitaires, ainsi qu’un terrain de tennis, une aire à modules et des jeux d'eau.

De quoi ravir les jeunes sportifs et les encourager davantage à remporter la victoire l’été prochain, et avant tout de quoi donner le meilleur d’eux-mêmes dans le plaisir et avec un bel esprit d’équipe.

Pour inscrire votre équipe au tournoi, vérifier rapidement s’il reste quelques places.

Ainsi, pour toute information contacter Vincent Dénommé, le trésorier, à l’adresse [email protected] ou en privé via la page facebook des Expos de Lanaudière-Nord.