Une visioconférence perfectionnera les employeurs pour le Salon de l'emploi à venir

La Chambre de Commerce Brandon en collaboration avec la Société d'Aide au Développement de la Collectivité (SADC) Matawinie, présente une formation virtuelle, intitulée Adopter un changement de culture RH, qui se déroulera le jeudi 31 mars prochain, de 8h à 12h.

La conférence en ligne sera animée par Andrée Tousignant de la firme Agili-T RH, dans le but d’en apprendre davantage sur le comment accueillir les candidats potentiels lors d’une entrevue, ainsi que lors de leur intégration en entreprise.

Andrée Tousignant offrira donc une demi-journée de formation pour les entreprises participantes en vue de la préparation de l’événement du Salon de l’emploi à venir.

La formation, s'adressant aux employeurs, abordera ainsi les thèmes de l'attraction de la main-d’oeuvre, celui de l’accueil et de l’intégration de la main-d’oeuvre, le thème de l’inclusion et de la diversité telles que celle des bassins non traditionnels, étudiants, semi-retraités, retraités, et autres, ainsi que celui de la rétention de la main-d’oeuvre.

En effet, cette année marquera la 2e édition du Salon de l’emploi en Matawinie. Une édition qui se veut innovante et qui fait place à un vent de changement.

La formation d'une durée de quatre heures, sous forme de visioconférence, permettra aux employeurs de bonifier leurs pratiques et d’être fin prêts à rencontrer des candidats à la recherche d’un emploi.

Pour s'information du coût de la formation ou pour s'inscrire, joindre l'adresse [email protected] ou le 450 883-0717, poste 222

Notons que la date limite d’inscription est le 25 mars, à 16h30.

De plus, cet événement est rendu possible grâce à Services Québec et ses partenaires, tel que la Société d’aide au développement des communautés (SADC) Matawinie, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Matawinie et le Service de développement local et régional de la MRC de Matawinie.