Le Festitrad de Saint-Jean-de-Matha dévoile le programme de sa 6e édition

En collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et Dadgad Communications numériques, le Festitrad invite les amateurs de musique à venir découvrir toute la force du trad dans le cadre de sa 6e édition qui se déroulera du 19 au 21 mai prochain.

« Le Festitrad se démarque encore une fois avec sa programmation et son soucis de faire vivre une expérience différente à ses festivaliers. Le circuit touristique est un bel exemple qui permettra aux festivaliers de découvrir notre territoire et ses attraits. Le Festitrad de Saint-Jean-de-Matha confirme que Force et Nature est en symbiose avec la Culture », mentionne Sylvain Roberge, le maire de Saint-Jean-de-Matha.

« La Caisse est heureuse de présenter le Festitrad de Saint-Jean-de-Matha qui permettra à la communauté de se retrouver et nous sommes enchantés de pouvoir le faire à nouveau! Rassembleur pour la collectivité, ce festival permettra de générer des retombées économiques pour les commerces de la municipalité. Je souhaite alors une bonne 6e édition du Festitrad à ses organisateurs et aux amateurs de musique traditionnelle à tous qu’on espère nombreux! » ajoute Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

« Le Festitrad est heureux de pouvoir enfin se déployer en présentiel sur sa nouvelle terre d’accueil, Saint-Jean-de-Matha. C’est une invitation à tous les amateurs de musique que le Festitrad lance aujourd’hui. Véritable carrefour de plaisirs gastronomiques et de découvertes musicales, le Festitrad souhaite accueillir les amateurs de musique de tout horizon et ainsi leur faire découvrir toute la force du trad », soutient pour sa part Patrice Jetté, président-directeur général du Festitrad.



Un programme riche en découvertes

Le coup d’envoi de la 6e édition Festitrad sera donné le jeudi 19 mai, dans le cadre de la présentation d’un spectacle extérieur, tout à fait gratuit, de la formation Kavaz, qui aura lieu dans le stationnement de La Maison Louis-Cyr. La soirée est évidemment une présentation de La Maison Louis-Cyr.

Le Festitrad propose 2 soirées de spectacles dans le Centre culturel de Saint-Jean-de- Matha transformé pour l’occasion en Cabaret Proxim. Une présentation de Desjardins et de Productions Synop6.

Ainsi, le vendredi 20 mai, le duo Babineau-Chartrand, de même que les trios Grosse Isle et Bon Débarras en mettront plein la vue et les oreilles aux festivaliers.

Le samedi 21 mai, place au duo Alexander Kehler et Nicholas Williams, à Genticorum et à The Swindlers. Une soirée qui promet de faire lever les festivaliers de leur chaise.

Aussi, présentés par la microbrasserie La Côte à Beausoleil, les ateliers du samedi permettront aux festivaliers une proximité et un échange avec les musiciens.

En plus de l’incontournable ateliers de violon, des chants marins et la présentation de quelques pièces de l’album Princes et Habitants avec Yann Falquet & Pascal Gemme sont aussi prévus au programme.

Fait à noter, tous les ateliers sont présentés à la cabane à sucre Côte à Beausoleil. Ne vous trompez pas de côte!

Grande nouveauté cette année, Le Festitrad propose désormais un circuit touristique à ces festivaliers, comprenant 3 arrêts chez autant de producteurs agroalimentaires de la région.

En effet, désireux de vous faire découvrir l’éventail de couleurs dont regorgent notre musique traditionnelle ainsi que les différentes musiques du monde, Le Festitrad est également soucieux de vous faire découvrir la magnifique région de Saint-Jean-de- Matha.

Une visite des lieux, une discussion avec les propriétaires et une dégustation des produits (aux frais des participants) sont à l’ordre du jour de cette visite guidée en autobus.

Le Magasin de l'Abbaye, Qui sème récolte et la microbrasserie La Côte à Beausoleil seront prêts à vous recevoir. Le circuit touristique est une présentation de la microbrasserie La Côte à Beausoleil.

De plus, en collaboration avec L’Auberge de La Montagne coupée, Le Festitrad propose à ses festivaliers de gagner un week-end de rêve comprenant 3 nuitées en occupation double avec déjeuner inclus et 2 passeports week-end.

Tous les détails sont disponibles sur le site Web du Festitrad,

Notons que du 11 au 31 mars, les festivaliers sont invités à profiter de la prévente sur le passeport week-end et ainsi sauver 10 $ sur le prix régulier.

Les ventes régulières à la journée débuteront quant à elle le 1er avril prochain.

Les billets sont présentement en vente en ligne au www.festitrad.com ou encore par téléphone au 581-981-8686.

Sont présents sur la photo principale, Yves Perron, député du Bloc québécois, Patrice Jetté, président-directeur du Festitrad et président de Dadgad Communications numériques, Jacob Stephens, propriétaire de la microbrasserie La Côte à Beausoleil, ainsi que Sylvain Roberge, Maire de Saint-Jean-de-Matha.

Désormais constitué en organisme à but non lucratif, le Festitrad a pour mission de promouvoir les différentes musiques du monde ainsi que l’ensemble du patrimoine vivant québécois.