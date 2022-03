Fin du pass vaccinal et bordée de neige pour l’Association des stations de ski du Québec

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) annonce le grand retour du ski de printemps et de ses festivités, dès ce samedi 12 mars, grâce aux allègements des mesures sanitaires et des conditions météos plus que favorables.

En effet, ce sera enfin la fin du passeport vaccinal, pour les chalets de ski, les restaurants et les bars à pleine capacité ainsi que les après-ski festifs.

De plus, de douces températures seront au rendez-vous. La fin de semaine s’annonce grandiose pour les amateurs de ski et de planche à neige.

Comble de bonheur, mère Nature a décidé de se joindre à la fête avec une généreuse bordée de neige qui déferlera sur la province, permettant ainsi aux stations d’offrir d’excellentes conditions pour le ski de printemps et de prolonger la saison à la grandeur du Québec.

Au programme, spectacles, animations, après-ski, terrasses et barbecues attendent les adeptes de plein air.

L’allègement des mesures sanitaires, dont le retrait de l’obligation de présenter un passeport vaccinal, donnera une autre bouffée d’air frais qui permettra de réduire les files d’attente aux billetteries et de bonifier l’expérience client en station.

Aussi le facteur « plaisir » sera quintuplé par la présence d’une météo plus douce qui permettra de profiter plus longuement des activités extérieures.

Les familles trouveront leur bonheur dans la dégustation de tire d’érable sur neige, les animations au bas des pentes et surtout, la joie de boire un chocolat chaud ou de partager un verre entre amis à la fin de la journée de ski.

La grosse bordée de neige qui atteindra le Québec durant le week-end permettra également aux plaisirs de la glisse de se prolonger au moins jusqu’à Pâques pour la majorité des stations.

Les mordus de ski et de planche à neige n’ont qu’à visiter maneige.ski pour connaitre les plus grandes quantités de précipitations reçues dans les stations de ski à travers le Québec.

Actuellement, c’est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui détient la palme de précipitations reçues cette année avec plus de 7 mètres de neige. Est-ce que la nouvelle tempête permettra à la région de conserver son premier rang, ou bien se fera-t-elle devancer par les régions de l’Est du Québec ?

Notons que certaines mesures sanitaires de base demeurent toutefois en vigueur, comme en fait foi le tableau des mesures sanitaires mise à jour par l’ASSQ.

Les skieurs sont également invités à réserver leurs billets à l’avance, sur la Boutique maneige ou sur le site web des stations de ski.

Rappelons que, fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au Québec.

Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne.

Soulignons aussi que le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 million de Québécois.