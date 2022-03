Une soirée VIP pour le 50e anniversaire de FADOQ - Région Lanaudière

Pour le lancement des festivités du 50e anniversaire de FADOQ - Région Lanaudière, une soirée VIP intitulée l'Envers du décor s’est déroulée, le vendredi 4 mars dernier, pendant laquelle une soixantaine de personnes ont pu souligner l’événement.



Cette soirée très réussie se déroulait en collaboration avec le Carrefour Culturel Notre-Dame-Des Prairies et le Centre Culturel Desjardins.



De plus, lors de cette soirée VIP, le réseau FADOQ - Région Lanaudière, auparavant nommée Fédération de l'Âge d'Or du Québec, a vécu sa grande rencontre avec François Grisé l’auteur d’une pièce de théâtre documentaire, que le journal de Joliette vous présente à travers un article connexe.

« La démarche de François Grisé, tout comme celle du Réseau FADOQ, met en lumière plusieurs problématiques », a expliqué Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière, concernant le sort des personnes de 50 ans et plus.

« Entre autres au Québec, plus on vieillit et plus on déménage! À la FADOQ, nous croyons qu’il faut penser adaptabilité et long terme et s’assurer que les logements seront conçus pour les différentes étapes de la vie. Il faut penser à développer des quartiers accessibles à tous et favoriser financièrement, fiscalement et physiquement le maintien à domicile », a-t-elle poursuivi.

Rappelons que pour une adhésion au réseau, ou pour renouveler celle-ci, il est possible de le joindre fadoq.ca/lanaudiere ou au 450 759-7422, poste 221.

Soulignons que FADOQ - Région Lanaudière remercie le Centre culturel Desjardins ainsi que le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies pour l’événement.