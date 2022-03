Un webinaire complet sur le thème des cyberattaques massives partage des outils de sécurité

Alco Prevention Canada, annonce la lancé d’un webinaire complet animé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et leur filiale VARS, spécialisée en cybersécurité.

Il s’agit d’un webinaire ayant pour objectif de partager des outils afin que chacun apprenne à se protéger des cyberattaques, en plus d’y découvrir les plus récentes stratégies utilisées par les pirates informatiques.

L’événement sera accessible le jeudi 31 mars prochain, de 13 h 00 à 14 h 30, en virtuel.

Le webinaire permettra ainsi de découvrir les risques réels auxquels les PME québécoises sont exposées chaque jour.

Il offrira de pouvoir visualiser ce qui se passe réellement lors d'une attaque par rançongiciel ransomware.

Il fera comprendre les mesures de sécurité que les PME et les employés doivent mettre en place rapidement pour se protéger.

De plus, celui-ci enseignera comment sécuriser sa PME et son ordinateur avec les mêmes solutions et expertises sophistiquées que les grandes entreprises.

Il y sera alors possible de partager ses enjeux avec un expert en cybersécurité.



Des statistiques inquiétantes qui donnent à réfléchir

Alco Prevention Canada rapporte que 71 % des entreprises canadiennes ont subi une cyberattaque en 2019, que 6,178 attaques de rançongiciel sont recensées par jour, soit une toutes les 14 secondes, et que 95 % des cyber-incidents sont principalement causés par une attaque d’hameçonnage.

Rappelons que Alco Prevention Canada, entreprise fondée en 1989, se veut offrir des programmes sur mesure, basés sur une approche de prévention.

Leurs programmes de formation et de sensibilisation utilisent une approche incluant des vidéos, des jeux-questionnaires et une théorie des plus intéressantes afin que chaque participant en retire des avantages, tout comme l’entreprise qui recherche un milieu de travail sécuritaire.

Ainsi, les entreprises ou personnes intéressées découvriront les variations de prix du Webinaire en joignant l'adresse [email protected] ou le 1 888 863-8660, poste 2131.