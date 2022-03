Un Champion Junior de kick-boxing partage son talent à Lavaltrie

La Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, présente sa conférence La petite histoire de Lavaltrie, Faits cocasses et anecdotes, dans le but de transmettre un peu plus, à chacun, l'histoire de la ville et de ses particularités. La conférence se déroulera le dimanche 13 mars, à 13 h 30, à la Bibliothèque Municipale Lavaltrie.