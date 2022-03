Le programme d'assistance financière aux célébrations locales est lancé par la SNQ de Lanaudière

En collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et Dadgad Communications numériques, le Festitrad invite les amateurs de musique à venir découvrir toute la force du trad dans le cadre de sa 6e édition qui se déroulera du 19 au 21 mai prochain. « Le Festitrad se démarque encore une fois avec sa programmation et son soucis de faire vivre une expérience différente à ses festivaliers. Le circuit touristique est un bel exemple qui permettra aux festivaliers de découvrir notre territoire et ses attraits. Le Festitrad de Saint-Jean-de-Matha confirme que Force et Nature est en symbiose avec la Culture », mentionne Sylvain Roberge, le maire de Saint-Jean-de-Matha.