Dévoilement des finalistes de la 36e édition du Gala Excelsiors 2022

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) annonce les finalistes de la 36 e édition du Gala Excelsiors 2022.

En effet, le gala de l’excellence de la MRC de Joliette, présenté par Desjardins Entreprises, sera de retour en présentiel, le 15 avril prochain, au Centre Culturel Desjardins.

Fidèle à ses valeurs et poussée par une motivation sans bornes de retourner en personne sur la scène, l’équipe de la CCGJ promet une soirée digne des Oscars durant laquelle les organismes et entreprises de la région seront honorés comme il se doit.

Etienne Daneau sera à la barre de cette célébration de l’excellence et déroulera le tapis rouge pour marquer la fin d’une période virtuelle ainsi que pour souligner le retour en présentiel de ce gala tant attendu.



La cuvée 2022 des finalistes Excelsiors

Nouvelle entreprise

• AGENCE CRÉATIVE CIRCUIT

• RECURSYVE SOLUTIONS

• NATÜR SUP - PLANCHE À PAGAIE

Entreprise Communautaire et d’Économie Sociale moins de 500 000 $

• CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS

• TABLE DES PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE (TPDSL)

Entreprise Communautaire et d’Économie Sociale plus de 500 000 $

• CONSULTERRE

• LES RÉPITS DE GABY

• ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE



Commerce de détail et restauration

• RESTAURANT CHEZ HENRI MAJEAU ET FILS

• EN MODE SG

• FLEURS ET PASSION



Innovation, créativité et technologies

• LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

• UP ENTREPRISE

Entreprise de services – revenus de moins de 500 000 $

• GUIDI.CO

• DESJARDINS MOBILITÉ

• CENTRE MAJESTIQUE

Entreprise de services – revenus de plus de 500 000 $

• SERVICE TRATEUR BUFFET ACCÈS EMPLOI

• KINATEX SPORTS PHYSIO JOLIETTE



Ordre professionnel

• MARTEL SAVARD & ASSOCIÉS

• PRATIQ

• LIBRE FINANCE CONSEIL



Construction

• BOILAN (BOISERIES LANAUDIÈRE)

• PROPIEUX FONDATIONS LANAUDIÈRE



Secteur Agroalimentaire

• LES FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE

• ALICE&AMBRE

• O'KIWI



Rappelons que le jury est composé de membres dont l’expertise est reconnue dans le milieu des affaires et qui possèdent une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. Les membres proviennent de l’extérieur de la région de la MRC de Joliette.



Personnalité d’affaires de l’année 2021



Chaque année, la CCGJ rend hommage à une entreprise en lui décernant le titre de personnalité du mois dans le cadre de ses dîners-conférences et ces derniers se retrouvent finalistes pour le prix Personnalité de l’année aux Excelsiors.

Les personnes présentes au gala auront l’honneur de voter pour la personnalité de leur choix dans le cadre d’un vote secret le soir du gala. Le gagnant sera déterminé à 40% par le vote du public et 60% par le jury.



Voici les 4 finalistes pour la personnalité d’affaires de l’année 2021 :



• Alice & Ambre

• Brasserie artisanale Albion

• Entreprises Bourget

• Bouco Design



Notons que les billets sont en vente dès maintenant à l'adresse ccgj.qc.ca/evenements/gala-excelsiors-2022



Pour finir, plusieurs partenaires ont d’ores et déjà confirmé leur appui aux Excelsiors 2022, dont notamment Desjardins Entreprises, présentateur de la soirée, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ),

Hydro-Québec, Banque de Développement du Canada et Banque nationale du Canada à titre de partenaires PLATINE, ainsi que Investissement Québec et RBC Banque Royale à titre de partenaires OR.