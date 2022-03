L'Heure du conte Abénaki invite les 6 ans et plus à se laisser porter par ses lectures à L'Assomption

La ville de l'Assomption invite les 6 ans et plus à venir entendre des contes et légendes magnifiques, racontés par l'auteure elle-même.

Cet événement aura lieu le samedi 12 mars à 10 h, à la Bibliothèque Christian Roy, au 375, rue Saint-Pierre.

Le conte 8tlokaw8ganal : Légendes, dont l'auteure est Nicole O’Bomsawin, sera ainsi présenté aux plus jeunes et notons qu'une simple inscription est requise.

C'est, en effet, une belle façon de prendre contact avec la culture autochtone. C'est aussi l'occasion de s'initier à la mythologie w8banaki.

À travers la lecture proposée, Nokmes Marmotte raconte l’origine des petits êtres de pierre et Nmahom fait parcourir un sentier au coeur de la forêt, à la découverte de plusieurs êtres vivants habitant les lieux.

De plus, l'artiste Sylvain Rivard apporte au conte de magnifiques illustrations.

Pour finir, le lexique présent à la fin du livre permet de découvrir la signification et la prononciation des mots en w8banaki. De quoi éveiller la curiosité des enfants.

Pour plus d'informations joindre le 450-589-5671, poste 310

ou bien l'adresse bibliothè[email protected]