Il y a quelques années à peine, le concept danois de hygge est devenu incontournable. Depuis 2016, une multitude de livres ont été publiés sur ce style de vie scandinave, alors que presque toutes les entreprises de bougies, de couvertures et de vêtements de loisirs utilisaient le terme pour commercialiser leurs produits.

Que le concept nordique de hygge atteigne un niveau de fascination en cette période tumultueuse de notre histoire est tout à fait logique. Le concept, ancré dans le confort, la convivialité et le bien-être, est tout ce qu’il y a de plus apaisant. En 2022, il semble encore approprié de rechercher ce confort qu’apporte le hygge. Voici tout ce que vous devez savoir sur le concept danois du hygge, un style de vie réconfortant.

Que signifie hygge ?

Hygge, prononcé « hu-guè », signifie une qualité de confort et de convivialité confortable qui engendre un sentiment de contentement ou de bien-être. Bien que le mot danois ne puisse pas être directement traduit en français, il suggère un sentiment général de confort, de simplicité et de communauté.

Cela ne nécessite littéralement que de la conscience, une certaine lenteur et la capacité non seulement d'être présent, mais de reconnaître et d'apprécier le moment présent.

En quoi consiste le hygge ?

Comme toute tendance répandue, le hygge s'attire les critiques de ceux qui cherchent à défendre ses racines. Alors que les magasins identifient souvent des chaussettes douillettes, des jolies tasses à café et des bougies parfumées comme « hygge » dans le but de capitaliser sur la tendance, certains Danois n'ont pas hésité à souligner que le hygge ne consiste pas à acheter des choses, au contraire, c’est plutôt l’opposé.

Hygge ne concerne pas seulement l'ambiance de votre décor et n’est pas limité à l'hiver. Il s'agit plutôt d'un sentiment général. Hygge, c'est un sentiment de confort et s'entourer de choses qui rendent la vie plus belle, comme l'amitié, le rire et la sécurité, ainsi que de choses plus concrètes comme la chaleur, la lumière, la nourriture et les boissons de saison.

Qu'est-ce que le hygge dans la décoration intérieure ?

Bien que le hygge puisse englober de nombreux éléments différents de la vie d'une personne, l'une des utilisations les plus courantes du mot concerne l'intérieur des maisons. Parce qu'une grande partie de ce qui nous rend confortables et heureux a à voir avec le décor de nos maisons, il est logique que le mot soit si souvent associé au design d'intérieur.

Quand il s'agit d'adopter le hygge à la maison, pensez aux choses qui vous rendent heureux et calme. Bien que l'idée que tout le monde se fait du hygge puisse différer un peu, il existe quelques thèmes généraux que vous pouvez adopter dans votre propre espace :

Des textiles doux et confortables

Des chandelles

Un feu de foyer

Que vous apportiez des plantes pour améliorer la qualité de l'air de votre maison ou que vous investissiez dans un nouveau matelas pour améliorer votre sommeil, le hygge concerne ce qui vous rend heureux et satisfait. Commencez par trouver les choses que vous aimez dans votre maison et prenez quelques instants de pleine conscience pour les apprécier.