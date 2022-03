Un nouveau regard attentionné sur l’événement féminin de l’automne dernier

Parce que la solidarité féminine se reflète en la solidarité des saisons, qui se rappellent leurs actions mutuelles pour une même cause, la Journée internationale des droits des femmes offre à nouveau un regard attentionné sur l’événement féminin de l’automne dernier.

Alors que les feuilles orangées s’agitaient fièrement au vent, afin de souligner la clôture de la 5e action de la Marche mondiale des femmes, de dynamiques actions se multipliaient partout au Québec, simultanément.

En effet, lors du 17 octobre 2021, dans Lanaudière, l’action se déroulait à Joliette, sous la forme d’une marche aux arrêts symboliques.

Ce humble voyage sur la route des convictions, dont le départ se tenait au coeur du parc Lajoie, réunissait ses volontaires pour 13h.

C’était, ainsi, pour le mouvement, l’occasion de remettre à l’ordre du jour, les cinq revendications de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, à savoir, la lutte contre la pauvreté, contre les violences faites aux femmes, le soutien dans les enjeux concernant les femmes migrantes, immigrantes et racisées, la sensibilisation à la justice climatique, ainsi que la revendication concernant les femmes autochtones.

Ainsi, Résistons pour vivre, Marchons pour transformer ! se voulait le thème glorieux de la solidarité mise en place en ce fameux jour d'automne.

Aussi, parce que chaque femme est unie à toutes les autres depuis son intrinsèque respect et l’accompagnement dont elle sait faire preuve envers chacune d’elles, toutes ensemble elles sauront demeurer les gardiennes de l’avenir en dessinant pas à pas les chemins qui mènent à la paix et la justice dont le monde à besoin.

Soulignons aussi que de plus en plus d’hommes unissent leurs paroles et leurs actes protecteurs, afin d'offrir au féminin une sérénité nouvelle et ainsi cultiver, par les forces de chacun, un monde plus sûr et vivifiant pour tous.

Rappelons que la Marche mondiale des femmes (MMF) à vue le jour en 2000, à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec et que celle-ci regroupe, depuis 2020, 58 coordinations partout dans le monde.

Pour en découvrir davantage sur les 5 revendications de la CQMMF s’adressant au premier ministre du Québec et aux différents ministères concernés, il est possible de joindre les pages suivantes.

femmeslanaudiere.org/projets/marche-des-femmes/