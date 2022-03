Des missions de recrutement international dévoilées lors d'un Webinaire

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) célèbre la Journée internationale des droits des femmes sous le thème L’avenir est féministe, en soulignant qu'elle milite pour l'égalité, mettant en lumière le sort des travailleuses de la santé. « La pandémie a jeté une lumière crue sur les effets néfastes des compressions et de la centralisation vécues au cours des dernières années. Les femmes représentant plus de 86 % du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, il est primordial de reconnaître leur travail si l’on veut enfin surmonter la pandémie, en maintenant un accès rapide à des soins de santé et des services sociaux publics de qualité », plaide Steve Garceau, représentant national de la région de Lanaudière. L’APTS rappelle que les emplois dans les secteurs à majorité féminine sont moins bien payés que ceux des secteurs traditionnellement masculins. De plus, ce sont sur les épaules des femmes que reposent la majorité des responsabilités familiales et domestiques, qu’elles peinent à concilier avec leur travail. Cela nuit à leur accomplissement personnel et les empêche d’être reconnues à leur juste valeur. « Des solutions existent pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Nous interpellons les décideur;euse;s, les député;e;s et les employeur;euse;s pour que la sortie de crise tienne compte de l’apport des emplois à majorité féminine et encourage leur valorisation. En nous basant sur nos valeurs d’égalité, de solidarité et de justice sociale, nous pouvons redresser l’état du réseau de la santé et des services sociaux et envisager un avenir féministe », conclut monsieur Garceau.