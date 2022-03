La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) annonce que, cette année, la journée internationale des droits des femmes se déroule sous le thème L’avenir est féministe, abordant la pandémie et ses conséquences désastreuses pour les femmes.

Ainsi, pour une seconde année consécutive, Le Collectif 8 mars a voulu insister sur le fait que la crise sanitaire a mis au jour les inégalités et les discriminations systémiques vécues par les femmes, que ce soit à titre de travailleuses ou de citoyennes.

Les femmes, certaines d’entre elles plus fortement que d’autres, ont été durement touchées par des pertes d’emploi et de revenus, la violence conjugale et les féminicides, l’augmentation du travail invisible, la surexposition au risque de contamination ou les questions de santé mentale et de solitude.

Il demeure indéniable que les femmes ont subi de plein fouet la crise sanitaire et qu’elles ne sont toujours pas au bout de leur peine.

Francine Rivest coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière mentionne que « la pandémie a mis en évidence l'importance fondamentale des emplois à prédominance féminine, ainsi que leurs conditions de travail souvent difficiles. Il suffit de penser aux caissières, aux infirmières, aux préposées, aux enseignantes et aux éducatrices.

La liste de ces emplois exercés par des femmes qui ont su soutenir la population québécoise et faire preuve d'adaptation dans leur pratique au cours des deux dernières années est longue. Ces emplois permettent à la société de tenir debout et sans ces travailleuses, il serait tout simplement impossible pour celle-ci de fonctionner! »



L’avenir est féministe, un slogan évocateur

Derrière ce slogan, on retrouve une identité visuelle signée par l’illustratrice Stacy Bellanger Bien-Aimé.

On y observe des mains prenant en coupe une couronne de fleurs dont la base se pose sur l’horizon d’une route. La flore choisie évoque la résistance des femmes, le savoir ancestral de celles-ci sur les plantes médicinales et leur souci de l'environnement.

Le slogan L’avenir est féministe met en lumière la nécessité d’agir pour un monde tissé de liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité. Il appelle à converger nos efforts afin de créer une société qui unit nos voix et nos horizons pluriels et qui respecte les droits et la dignité de toutes et de tous.



Atteindre un monde plus juste

« Pour une société égalitaire et inclusive, l’avenir se doit d’être féministe. Pour ce faire, les voix des travailleuses, et celles de l’ensemble des femmes de la société doivent être prises en compte par les partis politiques » poursuit Francine Rivest.

Selon la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, une transformation de la société s’impose et elle doit se faire par le biais d’un système économique et social égalitaire pour toutes et tous.

C’est pourquoi, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, celle-ci a envoyé une carte postale à tous les député∙e∙s de la région afin de les sensibiliser à l’importance que le prochain gouvernement crée un ministère dédié à la condition féminine, afin de démontrer que l'État est garant des droits à l'égalité des femmes et s'engage activement dans ce dossier.

De plus, chaque année sous la bannière Collectif 8 mars, plusieurs organisations syndicales et féministes travaillent pour souligner la Journée internationale des droits des femmes au Québec tels que APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FDO, FFQ, FIQ, FTQ, RTRGFQ, SFPQ, SPGQ.

Notons que la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière est un regroupement régional de défense collective des droits des femmes composé de 23 groupes de femmes et que celle-ci intervient au niveau régional pour améliorer ou développer des services pour les Lanaudoises dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes.



Pour de plus amples informations joindre Francine Rivest au 450-752-0049 ou à l’adresse [email protected]