Quatre sentiers à renommer grâce à un concours lancé par la MRC de Saint-Félix-de-Valois

Dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme 2022, l'organisme Lakay lance, le samedi 26 mars prochain, sa conférence sur la discrimination et le profilage racial, qui se déroulera en ligne, de 15h à 17h, pendant laquelle plusieurs victimes seront présentes pour témoigner de l'inaction encore trop présente dans Lanaudière et ailleurs au Québec. Il est vrai que l'acte de dénoncer demeure une bonne façon de sensibiliser chacun à ce qui se produit encore chaque jour, et contribue à un changement favorable pour la collectivité.