Un nouveau projet d’aide à l'intégration des travailleurs étrangers, actif depuis le mois dernier

La Chambre de commerce Brandon, en collaboration avec Place aux Jeunes D'Autray et le programme PASI d'Action Famille Lavaltrie, couvrant tout le territoire de la MRC, présente son nouveau projet d’aide à l'intégration des travailleurs étrangers.

Ce projet est né de la table en immigration dans Brandon et a vu le jour le mois dernier.

En effet, la Chambre de commerce a reçu des travailleurs immigrants d'entreprises membres, afin de leur faire découvrir la région.

Le projet consiste à une présentation des attraits touristiques, des ressources disponibles et des organismes communautaires. Son programme comporte aussi des visites du centre multifonctionnel et du centre sportif et culturel, mais aussi d’un dîner à La Cache du Lac, ainsi que d’une initiation à la raquette, à travers les Sentiers Brandon.

Ainsi, l’objectif avoué de la chambre de commerce est de convaincre les travailleurs étrangers de s'installer définitivement dans Brandon, tout en faisant venir leur famille dans la région, afin de pallier, à moyen ou long terme, à la pénurie de main-d'oeuvre actuelle.

Cela fonctionne, apparemment. En effet, celle-ci accueillera bientôt la famille de l'un d'entre eux, alors que d'autres y songent sérieusement.

Le résultat est tel que les travailleurs, que ce projet aura réussi à retenir, ainsi que les membres de leur famille, s'ajouteront au bassin de main-d'œuvre local et apporteront une force qui permettra des retombées économiques directes et concrètes.

De plus, cette initiative compte bien récidiver son action dans l'année qui vient.

Ainsi, la Chambre de commerce Brandon invite ses entreprises membres employant des travailleurs étrangers, à ne pas hésiter à la contacter, afin qu’elle puisse favoriser leur rencontre avec la région grâce à ce nouveau projet.

Pour finir, celle-ci présente ses remerciements à tous ses partenaires qui ont permis de rendre ce projet-pilote possible ou qui ont accueilli chaleureusement les participants, à savoir, la SADC D'Autray-Joliette, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la Ville de Saint-Gabriel, le Centre sportif et culturel de Brandon, La Cache du Lac, ainsi que Les Sentiers Brandon Inc.