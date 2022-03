Fermeture de la patinoire sur la rivière L'Assomption après une saison exceptionnelle

Après deux mois d’opération, et en raison des conditions météorologiques des prochains jours, la patinoire de Rivière l'Assomption ferme, en ce jour du 7 mars, pour une question de sécurité.

Avec 50 jours d’ouverture sur toute sa longueur, soit 9 km de couloir glacé, la patinoire a connu une autre saison exceptionnelle, au grand plaisir des citoyens de la MRC de Joliette.

Celle-ci avait été inaugurée le 14 janvier dernier, et a permis à la population de profiter d’une bonne bouffée d’air frais. Avec seulement deux jours de fermeture. Ainsi, une saison aussi longue à su faire plaisir à tous les amateurs de patin à glace et de marche hivernale.

Selon le conseil de la MRC, il était important de pouvoir maintenir la patinoire accessible jusqu’à la fin de la semaine de relâche.

« Nous sommes heureux d’avoir pu offrir ce service, encore cette année, et les patineurs étaient au rendez-vous. Nous avons déjà hâte à la saison prochaine pour revivre cette expérience », s’est exclamé Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Ainsi, malgré quelques mesures, qui ont été misent en place pour lutter contre la propagation du virus, les citoyens ont pu profiter de ces lieux glacés pour la marche hivernale.

Les équipes d’entretien et d’évacuation, dont le mandat a été confié une nouvelle fois à Hydro Météo et à Nordikeau, ont travaillés d'arrache pied tout au long de la saison, afin de maintenir une épaisseur et une qualité de la glace sécuritaire pour permettre son ouverture jusqu’au dernier moment.

De plus, au cours des prochains jours, l’équipe d’Hydro Météo travaillera à affaiblir le couvert de glace pour la crue, afin d’éviter les embâcles et les inondations qui pourraient survenir au printemps.