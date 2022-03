Nouvelles directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière informe des nouvelles directives concernant la présence des proches aidants et des visiteurs au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) et à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG), en vigueur depuis ce jeudi 3 mars et s’inscrivant en cohérence avec le plan de déconfinement pour la population.



En effet, la présence des proches et des visiteurs dans le cheminement des soins de l’usager est valorisée et contribue positivement au rétablissement, en plus de soutenir les équipes soignantes. C'est pourquoi, des mesures locales ont été prises en ce sens.



Nouvelles mesures en vigueur



Les proches aidants sont à nouveau bienvenus, et ce, de 8 h à 21 h;

Les heures de visite et le nombre de visiteurs sont flexibles (après concertation avec l’équipe soignante);

Des modalités spécifiques doivent être respectées dans certains secteurs (ex. : maternité, soins intensifs, soins palliatifs);

Pour finir, les visiteurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Il est à noter que les visites peuvent être restreintes ou interdites, de façon exceptionnelle, lorsque la sécurité des usagers ou des visiteurs risque d’être compromise (en cas d’éclosions, par exemple).

La Direction du CISSS désire rappeler que le passeport vaccinal est toujours exigé et que les mesures pour le lavage des mains ainsi que le port du masque demeurent en vigueur.



La population est remerciée pour sa pleine collaboration à assurer la sécurité des usagers dans les milieux de soins, et ce, en évitant de visiter un proche si elle a des symptômes liés à la COVID-19.