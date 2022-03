Les meilleurs quartiers où vivre à St-Jérôme

C’est décidé, vous allez déménager à St-Jérôme. Vous avez choisi cette ville pour sa proximité autant des montagnes et lacs des Laurentides que des grandes villes comme Laval et Montréal, sa multitude de parcs et son offre impressionnante d’activités culturelles. Maintenant, il ne vous reste qu’à choisir le quartier dans lequel vous allez vous installer.

Bien sûr, il y a le centre-ville avec ses boutiques, restaurants et bars, sa belle vieille église et ses bâtiments historiques, mais si vous êtes à la recherche de tranquillité et d’un environnement plus près de la nature, ce ne devrait pas être votre premier choix. Voici les meilleurs quartiers où vitre à St-Jérôme.

Vivre à St-Jérôme : le quartier Lafontaine

Traversé par la Rivière du Nord, le quartier Lafontaine est situé au nord de la ville de St-Jérôme. On y retrouve un carrefour commercial, ainsi que le Parc régional de la Rivière-du-Nord. Ce quartier est idéal pour ceux qui aiment vivre autant en ville avec un grand choix de différents commerces qu’en pleine nature. À seulement quelques minutes du centre-ville de St-Jérôme, c’est un quartier à considérer.

Vivre à St-Jérôme : le quartier Bellefeuille

Situé dans le secteur à l’ouest de St-Jérôme, et bordant l’autoroute 15, le quartier Bellefeuille est considéré par plusieurs comme étant le quartier parfait pour élever ses enfants. C’est un quartier familial où l’on retrouve des écoles, parcs, divers commerces et restaurants, beaucoup de verdure et de tranquillité.

Vivre à St-Jérôme : le quartier Saint-Antoine

Le quartier Saint-Antoine est situé tout juste à l’est de l’autoroute 117, et au sud du centre-ville. À proximité du centre-ville de St-Jérôme, l’endroit offre tout de même un environnement rempli de verdure et calme où il fait bon vivre et élever sa famille. On y retrouve plusieurs écoles, un centre sportif, des parcs et de nombreux commerces et restaurants.

Vivre à St-Jérôme : le Vieux Saint-Jérôme

Pour ceux qui veulent plus d’action, le Vieux St-Jérôme, ou centre-ville, peut intéresser en intéresser plusieurs. Avec ses bars, restaurants, boutiques, bâtiments et attraits historiques, c’est un secteur animé et vivant. Cependant, comme tous les centres-villes, c’est un quartier qui peut être bruyant et certains ne s’y sentent pas aussi en sécurité que dans d’autres quartiers de la ville.

Pourquoi choisir un déménagement à St-Jérôme ?

Située aux portes des Laurentides, la ville de St-Jérôme a tout pour plaire autant aux amateurs de plein air qu’aux sportifs, sans oublier les amants de la nature et ceux intéressés par l’art et la culture. Avec ses nombreux commerces de détail, restaurants et bars, ainsi que ses théâtres et salles de spectacle, il y a toujours des opportunités de se divertir. Et puisque la ville compte plusieurs écoles primaires et secondaires, sans oublier le cégep, St-Jérôme est l’endroit idéal pour y élever une famille. De plus, les enfants et les ados peuvent profiter des multiples parcs, du centre multisports, de l’aréna régionale et autres centres d’activités, dont les 3 bibliothèques de la ville.