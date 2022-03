Un dîner-Conférence animé par Charles Milliard au Château Joliette

La Chambre de Commerce du Grand Joliette redémarre ses activités en présentiel avec un dîner-Conférence présenté par Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, le 7 mars, de 11 h 45 à 13 h, au Château Joliette.

En effet, celui-ci viendra parler des enjeux portés par les chambres de commerce au cours des 2 dernières années.

« Nous nous réjouissons de la venue de M. Milliard dans notre belle MRC. Suite à la pandémie que nous avons traversée, il est primordial de présenter aux entrepreneurs et aux membres, les résultats que nous avons obtenus grâce au réseau de la FCCQ et d’aborder les dossiers à venir en termes de représentation politique », mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ.



La solide expérience de Charles Milliard

Charles Milliard est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec depuis janvier 2020.

Gestionnaire chevronné, il possède une longue expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie. Il a œuvré au sein du Groupe Uniprix durant 14 ans, occupant plusieurs responsabilités dans l’ensemble des fonctions de l’organisation.

De 2013 à 2016, il y a occupé le rôle de vice-président exécutif du Groupe, ayant sous sa supervision la moitié des employés du siège social. Avant de se joindre à la FCCQ, il était vice-président, Santé, au sein du cabinet de relations publiques NATIONAL.

Au fil des années, Charles Milliard a acquis une solide expérience en gestion d’enjeux stratégiques et financiers, en développement de stratégies politiques et gouvernementales, et a su développer d’importantes habiletés de leadership et de représentation publique des organisations.

Titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et d’un certificat en économique de l’Université Laval, ainsi que d’un MBA de HEC Montréal, il est membre de l’Ordre des Pharmaciens du Québec.

Aussi, chroniqueur santé à diverses émissions télé au cours des dernières années (Radio-Canada, TVA et V), il s’implique en outre à titre personnel au sein de plusieurs organismes culturels, notamment à titre de président du conseil d’administration du Festival TransAmériques et d’administrateur à l’Orchestre symphonique de Montréal, au Conseil des Arts de Montréal et au Festival de Lanaudière.





Un prix à remettre

Notons, de plus, que lors de ce dîner, la CCGJ remettra le prix de la personnalité du mois à la Boutique Bouco Design pour son apport au développement économique de la région.

Rappelons que la personnalité du mois devient automatiquement finaliste pour le prix de la personnalité d’affaires de l’année, un prix remis dans le cadre du Gala Excelsiors le 15 avril prochain.

Pour accéder aux inscriptions en ligne, visitez la page https://ccgj.qc.ca/evenements/DINER-MARS-2022

Soulignons enfin que la tenue des dîners-conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation de Dunton Rainville, avocats et notaires.