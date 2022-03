Les citoyens sont invités aux quatre nouveaux café-causeries du Conseil municipal

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois invite les citoyens à venir rencontrer les élus lors des nouveaux café-causeries du Conseil, afin de faire connaitre leur parole.

Il s’agit de quatre rencontres informelles durant lesquelles les citoyens pourront venir discuter de leur préoccupation afin d’en informer les principaux intéressés, les 20 mars, 12 juin, 18 septembre et 15 janvier prochain à 10 h.

Celles-ci se tiendront à la salle du conseil, à la mairie située au 600, chemin de Joliette, à Saint- Félix-de-Valois, où café, thé et collation seront servis.

« Nous voulions vraiment rencontrer nos citoyens et citoyennes dans un contexte décontracté en buvant un café afin d’améliorer l’accessibilité entre le conseil et les citoyens, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous voulons discuter des préoccupations, des idées et de la vision des Féliciens et Féliciennes sans le décorum des séances du conseil. »

Ce projet s’inscrit dans la volonté du conseil de démocratiser la prise de décision et l’administration municipale.

Notons que depuis quelques années, consultations, sondages, bonification des communications et comités consultatifs supplémentaires ont permis de rapprocher le citoyen de la prise de décision.