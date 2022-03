Capital Humain : une nouvelle conférence sur le thème du coaching en entreprise à Joliette

Un nouvel atelier pour une longue randonnée pédestre, sera donné par Daniel Rocheleau, directeur général du Centre sportif et culturel de Brandon et marcheur de Compostelle, ainsi que par Claire Chagnon, conjointe et compagne de voyages. L'atelier se tiendra le samedi 19 mars prochain, de 9h30 à 15h, au Centre sportif et culturel de Brandon, dans la salle Jean-Coutu, à Saint-Gabriel.