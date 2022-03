Un nouvel atelier de préparation pour une longue randonnée pédestre, à Saint-Gabriel

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient de recevoir la livraison de son nouveau camion-échelle dont le contrat avait été octroyé le 14 septembre 2020, à la compagnie Groupe Techno feu. « Notre camion était vraiment arrivé en fin de vie avec plus de 40 ans de service et son remplacement était devenu nécessaire pour répondre aux besoins du service au cours des prochaines années », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. La proactivité de notre directeur du Service de protection et d'intervention d'urgence nous a permis de trouver un camion-échelle usagé, avec pompe et panier et l'avons fait refaire à neuf. La facture est donc passée de près de 2 M$ pour un camion neuf à 616 165 $ pour un reconditionné! »