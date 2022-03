Vous êtes amateur de barbecue et pensez avoir fait le tour des options d’appareils de grillade ? Avez-vous considéré le barbecue à granules ? L'utilisation de granules de bois comme combustible pour la cuisson au barbecue était une innovation en soi lors de leurs premières utilisations, mais c'est ce que les barbecues à granules font qui les rend vraiment incroyables.

En associant des granules combustibles à des contrôles de température précis, les barbecues à granules peuvent être utilisés pour fumer les aliments, les griller, les cuire, et même plus. Leur consistance est tout aussi inégalée que leur polyvalence, de nombreux modèles proposant des cycles de cuisson préprogrammés pour différents types de viandes.

Pour couronner le tout, ces barbecues sont parmi les appareils de cuisson extérieure les plus faciles à utiliser. En effet, il suffit de les brancher, de régler la température et de le laisser faire tout le travail pour vous. Vous êtes tenté par cette méthode de cuisson en plein air ? Voici comment choisir un barbecue à granules.

Que peut-on cuisiner sur un barbecue à granules ?

Le plus grand avantage d'un barbecue à granules est sa polyvalence. Tout ce qui peut être fumé, grillé ou cuit peut également être cuisiné sur cet appareil : steak, volaille, poisson, et bien d’autres.

De quoi sont composées les granules pour barbecue ?

Les granules sont simplement de la sciure de bois qui a été comprimée sous haute pression et extrudée sous une forme cylindrique. Elles sont disponibles dans de nombreuses saveurs différentes, dont le hickory et le mesquite, et peuvent être mélangées selon vos préférences au moment de la cuisson. Faites attention de n’acheter que des granules de qualité alimentaire, car celles vendues pour les foyers à granules peuvent contenir des contaminants.

Comment choisir un barbecue à granules ?

Il existe différents modèles de barbecues/fumoirs à granules, mais si vous désirez un appareil polyvalent qui vous permettra de cuire, griller ou fumer vos aliments, votre meilleure option sera un modèle horizontal. Cependant, si vous êtes plutôt à la recherche d’un appareil pour fumer les aliments, un modèle vertical conviendra mieux à vos besoins.

On retrouve également certains modèles de barbecues à granules dits portatifs, mais ils ont parfois des problèmes de stabilité à cause de la conception de leurs pattes. Avant de choisir votre barbecue à granules portatif, prenez le temps de bien tester la stabilité de l’appareil.

D’ailleurs, ce dernier point devrait faire partie de vos tests pour chacun des barbecues que vous considérerez, puisqu’une mauvaise stabilité peut représenter des risques de blessures ou d’incendie. Portez également attention à la qualité des matériaux employés, et la solidité de tout l’appareil.

Un autre point important à considérer, est la température que l’appareil peut atteindre. Certains sont limités à 500 degrés Fahrenheit, alors que d’autres peuvent aller à des températures plus élevées.

Comme pour tout barbecue, vous retrouverez des modèles à des prix variés, allant du bas de gamme au plus luxueux. Vous pouvez cependant vous attendre à payer entre 700$ et 2000$, selon le modèle et la qualité de conception.