L'initiative Ma cabane à la maison fait un retour bien sucré à travers tout le Québec

L’initiative Ma cabane à la maison est de retour cette année, avec près de 50 érablières participantes, offrant des boîtes-repas dans toutes les régions du Québec.

Il est vrai que le Québec est l’un des rares endroits au monde où on retrouve des cabanes à sucre. Ça fait partie de notre culture et il est important de préserver cette richesse.

En effet, afin de faciliter la distribution partout dans la province, les boîtes-repas commandées peuvent être récupérées sur place à la cabane à sucre, ou bien directement chez Metro. De plus, certaines érablières livrent aussi à domicile.

Aussi, chaque cabane à sucre met de l’avant son propre menu, composé de ses recettes originales.

Plusieurs cabanes ont même adapté leurs lieux, cette année, en agrandissant leur cuisine ou leur espace d’entreposage pour faire des boîtes-repas tout au long de l’année.

Ma cabane à la maison propose donc des repas, à partir de 30 $ par personne, et tous les achats de boîtes gourmandes se font directement sur les boutiques en ligne des cabanes à sucre, accessibles via la plateforme commune macabanealamaison



Se faire plaisir coûte que coûte en cette période particulière

En effet, même si les cabanes à sucre peuvent recevoir des clients sur place, ce printemps, avec les incertitudes que suscite la pandémie, leur situation demeure précaire et elles espèrent multiplier le nombre de Québécois qui seront au rendez-vous

L’an dernier, le soutien de beaucoup de gourmands avait permis d’assurer la survie des cabanes à sucre, puisque plus de 110 000 boîtes-repas avaient ainsi été vendues, ce qui a généré des retombées économiques de 11,5 millions de dollars.

« Avec Ma cabane à la maison, on savait qu’on pouvait faire des boîtes-repas, peu importe si le gouvernement permettait ou non la réouverture de nos salles », explique Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des salles de réception et érablières du Québec et co-propriétaire du Chalet des Érables.

De plus, les grandes tablées peuvent aussi être de la partie, puisque grâce à un module corporatif développé spécialement pour les entreprises, il sera désormais possible de commander pour de grands groupes, dans le cadre d’événements corporatifs, qu’ils soient sur place ou à distance.

Soulignons que Ma cabane à la maison est une initiative rendue possible grâce à la participation et au soutien de Metro, Le Panier Bleu, Tuango, Lafleur, la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, UEAT, QuatreCentQuatre, TC Transcontinental Publisac, Tourisme Montérégie et SOMA.