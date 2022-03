Un changement de nom prévu pour la salle du Centre culturel Desjardins du Cégep à Joliette

La Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière (TROCFL) a élaboré une campagne promotionnelle, grâce à un financement obtenu du CISSS de Lanaudière, pour faire connaître les Organismes Communautaires Famille de Lanaudière (OCFL) et le regroupement. Il s’agit de trois capsules vidéo et d’un tout nouveau site web, incluant une cartographie interactive pour retrouver facilement l’organisme Famille près de chez vous. De plus, le répertoire des OCFL a lui aussi été mis à jour et modernisés.