Les inscriptions au camp de jour du Musée d'arts de Joliette débutent

Les inscriptions du Camp de jour du Musée d’art de Joliette, destiné aux jeunes de 4 à 15 ans, débutent le mardi 1er mars, dès 9 h, et sont accessibles en ligne.

Toutefois, cette date concerne les adultes membres du musée en question. Pour les personnes non-membres, les inscriptions se tiendront dès la semaine suivante, soit le mardi 8 mars, à partir de 9 h.



Un été tout nouveau

Le camp se déroulera du 27 juin au 19 août 2022.

Ainsi, l’équipe d’animateurs.trices chevronnés.ées proposera huit semaines d’activités artistiques et physiques variées, durant l'été 2022.

Au programme pour tous les enfants, il y aura des ateliers d’observation et de création, des activités artistiques à caractère communautaire et social, des jeux extérieurs, des rencontres avec des artistes, ainsi que des sorties culturelles et plus encore.

Notons que, cette année, le camp propose des nouveautés. En particulier, le Camp-ado, qui permettra aux jeunes de 12 à 15 ans de participer à des activités créatives en plus de recevoir une formation d’aide-animateur.

Il est à souligner que le Camp de jour du MAJ est présenté en collaboration avec la MRC de Joliette, l’école Les Mélèzes, l’Académie Antoine-Manseau, la Table Petite Enfance Joliette (TPEJ) et la Fondation du Musée d’art de Joliette.

Les parents intéressés sont invités à visiter le site Internet du musée de Joliette, pour connaître les thématiques et les modalités d’inscription.