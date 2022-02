Un chef cuisinier de L’Assomption participe à On a échangé nos cuisines!

Julien Poissenot-Côté, chef du Bistro L’Ange Cornu, à L’Assomption, participe à la websérie On a échangé nos cuisines !

En effet, Aliments du Québec, dans le cadre de son programme Aliments du Québec au menu, lance une campagne numérique originale qui fait appel à des duos de chefs improbables, mettant en lumière les coulisses des cuisines du milieu institutionnel et de la restauration.

Cette émission est déclinée en trois capsules vidéo, exposant des chefs invités à échanger leur cuisine afin de faire l’expérience d’un univers culinaire inédit et d’explorer de nouvelles façons de faire.

À travers cette websérie, les Québécois pourront à leur tour découvrir la réalité des chefs et des cuisiniers qui, grâce à leur savoir-faire, mettent en valeur des produits d’ici dans leurs menus respectifs.

C’est à travers la seconde capsule qu’il sera possible de découvrir la mise en vedette de Julien Poissenot-Côté, chef du Bistro L’Ange Cornu à L’Assomption ainsi que de Guylaine Dauphin, responsable du service alimentaire au CPE Clin d’œil de Installation Jolibourg à Lavaltrie.

Ainsi, les participants, chacun membres de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ) ainsi que du programme Aliments du Québec au menu, ont cuisiné dans un environnement qui leur était, pour la plupart, totalement inconnu.

« Nous sommes heureux de mettre en lumière le rôle que chacun des chefs et cuisiniers joue dans l’économie locale, en soutenant par exemple les producteurs et transformateurs du Québec, » a souligné Isabelle Roy, directrice générale adjointe d’Aliments du Québec. « Et aussi à ouvrir les horizons des consommateurs et des acteurs du milieu institutionnel et de la restauration sur les découvertes culinaires ainsi que sur les façons d’apprêter les aliments d’ici ».

Le résultat se veut offrir des moments savoureux qui sont dorénavant disponibles à déguster en ligne.

Notons que cette initiative de promotion s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ), annoncée en 2020 par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Cette dernière s’est donnée comme objectif d’augmenter la part des aliments locaux achetés par les institutions publiques québécoises, d’ici 2025.